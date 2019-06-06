Туск заверил Зеленского в поддержке Украины со стороны ЕС

Председатель Совета Евросоюза Дональд Туск обещал, что ЕС будет и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

"Европа не может быть в безопасности без безопасности в Украине. Проще говоря, не может быть Европы без Украины. Украина может рассчитывать на ЕС, как и всегда. Мы являемся и останемся вашим лучшим другом и верным союзником", - сказал Туск на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду, 5 июня.

Со своей стороны Зеленский поблагодарил Евросоюз за "непоколебимую поддержку" Украины и призвал Брюссель усилить санкции против России с целью "вернуть мир в Украину".

Зеленский также сообщил, что в ходе встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини было решено усилить совместное давление на Москву с целью добиться освобождения арестованных в России украинских моряков и других украинских заключенных.

Новый президент Украины поблагодарил Могерини за неослабевающее внимание к вооруженному конфликту в Донбассе и твердую политику непризнания российской аннексии Крыма.

Владимир Зеленский и Дональд Туск проведут еще одну встречу в ходе саммита ЕС - Украина, который состоится 8 июля в Киеве. Об этом сообщает УНИАН. Об этом сообщает Deutsche Welle.