"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался

6 августа в дом исполнителя привозили для проведения следственных действий киллера банды "Тверские волки" Александра Агеева, сообщил Telegram канал Mash.

Александра Агеева подозревают в убийстве Михаила Круга

На место совершения преступления подозреваемых привозят после показаний. Агеев признался в убийстве Круга.

"Именно Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга в день убийства. Вместе с ныне покойным Дмитрием Веселовым (его считают исполнителем убийства)", - говорится в сообщении.

Киллер Агеев уже отбывает пожизненное наказание за другие преступления.

Михаил Круг, настоящая фамилия - Воробьев, российский поэт, бард, композитор и исполнитель песен в стиле русского шансона. Один из самых популярных представителей данного жанра, поклонники называли его "королем русского шансона". Автор и исполнитель песни "Владимирский централ", которая стала одним из самых популярных образцов русского шансона.