Тысячи Санта-Клаусов в Сеуле потребовали ареста президента Кореи

В Сеуле участники протестов с требованием отставки южнокорейского президента Пак Кын Хе в субботу, 24 декабря, массово нарядились в костюмы Санта-Клауса.

Об этом сообщает ВВС.

По словам организаторов демонстрации, на нее собралось более 550 тысяч корейцев. Протестующие распевали: "Арестуйте Пак немедленно".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Несколько сотен молодых людей раздавали детям подарки и открытки, периодически скандируя: "Детям - подарки, Пак - наручники".

Напомним, 9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Рассмотрение дела Конституционным судом может занять до 180 дней.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве своей близкой подруге Чхве Сун Силь, подозреваемой в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям в пользу предположительно благотворительных организаций. Двух бывших президентских помощников также подозревают в передаче ей секретной информации. Оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе нарушила конституцию страны, позволив своей подруге вмешиваться в дела государственного управления.