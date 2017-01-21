Тысячи женщин по всему миру вышли на марши против Трампа

Поводом для акций стали заявления Трампа в отношении женщин и мигрантов.





Фото: EPA/UPGФото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В столице США Вашингтоне тысячи женщин вышли на улицы на марш протеста против президента Дональда Трампа на следующий день после его инаугурации. Основанием для критики нового главы Белого дома стали, в частности, его оскорбительные, популистские высказывания. В Вашингтоне ожидается участие в акции около 250 тыс. человек, передает DW.

Многие из участников протеста надели ярко-розовые вязаные шапки, так называемые pussy hat ("шапки-кошки", на английском слово pussy также обозначает женские половые органы. - Ред.). Так они намекают на слова Трампа из обнародованного осенью 2016 видео 11-летней давности, на котором Трамп говорит о возможности щупать женщин в интимных местах без их на то согласия. Протестующие надеются послать президенту сигнал единства против его женоненавистнических и антимигрантских заявлений, передает агентство Reuters.

Тысячи женщин присоединились к вашингтонской акции по всему миру. В частности, в Лондоне перед посольством США прошла демонстрация под лозунгами типа: "Pussy кусается в ответ". В Европе марши состоялись также в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме, где собрали по несколько тысяч участников.

Три тысячи активистов обоих полов собрались на акцию в австралийском Сиднее, пять тысяч, по данным организаторов - в Мельбурне. В Новой Зеландии марши собрали тоже несколько тысяч участников.

По информации сайта движения Pussy hat, всего в мире запланировано около 670 маршей.

Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Она сопровождалась массовыми акциями протеста.