Тысячи жителей Британии протестовали против визита Трампа

В понедельник, 20 февраля, около семи тысяч граждан Великой Британии вышли на улицы с акциями протеста против визита в страну президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Люди возмущены решением правительства отклонить петицию о запрете приезда американского лидера в страну, которая была подписана 1,8 миллиона британцев.

Люди собрались вечером возле здания парламента Британии. Многие из них держали в руках плакаты с надписями "Нет Трампу, нет нетерпимости!".

Тем не менее, правительство страны осталось на своем и поддержало идею визита Трампа в страну уже в этом году и его встречу с королевой Елизаветой II.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мэр Лондона Садик Хан заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Великобританию необходимо отменить в связи с "жестокой и позорной" политикой американского президента.