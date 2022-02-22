У Австралії діаспора провела мітинги на підтримку України

У Мельбурні й інших містах Австралії у неділю, 20 лютого, відбулися мітинги на підтримку України, організовані Союзом українських організацій Австралії та Українською громадою Вікторії.

За словами організаторів, їхньою метою було «проявляти солідарність з Україною та підтримувати її законну незалежність і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та тимчасово окуповані регіони Сходу України».

Зауважується, що у Мельбурні на заклик СУОА відгукнулися сотні мешканців міста. Одягнені у вишиванки демонстранти зустрілися на Площі Федерації. Хода із жовто-блакитними стягами та плакатами на підтримку України попрямувала через центральну частину Мельбурна до будинку Парламенту. Там відбулися виступи громадських та політичних діячів.

«Зокрема зі зверненнями виступили голова СУОА Стефан Романів та очільник Української Громади Вікторії Славко Когут, співголова Австралійсько-Української парламентської групи дружби сенатор Дейвід Вейн, колишній лідер опозиції Білл Шортен і лідер опозиції Вікторії Метю Гай. Наприкінці мітингу виступив представник російської спільноти Пьотр Кузьмін», – ідеться в повідомленні.

Також мітинг на підтримку України відбувся у Сіднеї. У ньому взяли участь не тільки представники федеральної урядової партійної коаліції, лібералів та націоналістів, а й опозиційної Лейбористської партії Австралії та багато інших політиків та представників дипломатичних й консульських установ із багатьох країн світу зокрема.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців закликав міжнародну спільноту зупинити війну президента Росії Володимира Путіна та запросив долучатися до своєї кампанії з підтримки України.

Згодом акції #StandWithUkraine на підтримку України та проти агресії Росії відбулися у США, Канаді, Німеччині, Нідерландах, Італії, Іспанії, Норвегії, Фінляндії, Туреччині та багатьох інших країнах та проходять досі.