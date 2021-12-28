У Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією щодо України

Переговори між Сполученими Штатами та Росією мають відбутися 10 січня. США будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включно з Україною".

Про це повідомляє UA з посиланням на Голос Америки.

"Сполучені Штати очікують на спільну з Росією участь в платформі Стратегічного діалогу щодо питань безпеки 10 січня. До того ж, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановане на 13 число", - повідомив виданню посадовець в Раді з національної безпеки США.

В адміністрації додали, що підхід президента Байдена щодо України полягає в об'єднанні союзу довкола двох шляхів: стримування та дипломатії. "Як Альянс, ми єдині у питанні наслідків, з якими зіштовхнеться Росія, якщо вона почне наступ на Україну. Але ми також єдині в нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією", - наголосили в Раді з нацбезпеки.

США мають намір дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включно з Україною".

Очікується, що під час перемовин представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Харріс заявила про те, що США та партнери запровадять небачені санкції проти РФ у разі, якщо Росія знову піде на вторгнення до України.