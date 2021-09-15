У Білому домі не підтвердили можливість постачання системи Залізний купол Україні

У Білому домі не підтвердили інформацію, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони Залізний купол.

Про це заявила прес-секретар президента США Джен Дженніфер Псакі на брифінгу 15 вересня.

Вона не змогла дати чіткої відповіді на запитання з цього приводу. За словами Дженніфер Псакі, це треба уточнити у своєї команди.

- Я знаю, що ми оголошували, що надамо додаткову допомогу під час цієї зустрічі (президентів України та США. - Ред.), але конкретику потрібно уточнити, - сказала представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Залізний купол.

Продаж або передача Україні нових систем може бути передбачена поправкою до проекту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2022 рік.

Залізний купол є одною із найефективніших у світі систем для відбиття ракет малої дальності. За даними ізраїльської армії, упродовж останніх років він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.