У Білому домі заявили, що військових РФ біля кордону з Україною побільшало на 7 тисяч

США офіційно заявили, що кількість російських сил на кордоні з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових - попри заяви Кремля про початок відведення.

Про це заявив під час телефонного брифінгу у Вашингтоні високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Вчора російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США – ред.), так і по всьому світу, однак зараз ми знаємо, що це була брехня»,- зазначив представник адміністрації.

За фактом, продовжив він, зараз США можуть підтвердити, «що впродовж кількох останніх днів Росія збільшила присутність своїх сил на українському кордоні ще на 7 тисяч військових». При цьому підведення підрозділів відбувалося і впродовж минулої доби.

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Чиновник нагадав, що Росія заявляла про готовність до дипломатичної взаємодії, як того прагнули США і союзники. «Але всі ознаки, які ми бачимо зараз, указують на те, що росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, приховано мобілізуються для війни», - підкреслив він.

За словами представника адміністрації, США продовжують отримувати сигнали про наміри росіян сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Це може прийняти різні форми - від провокацій на окупованих територіях до звинувачень НАТО в проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію РФ.

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«Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів», - зазначив чиновник - і застеріг міжнародну спільноту не сприймати на віру жодну з таких заяв.

Він також наголосив, що Сполучені Штати і союзники продовжать дипломатичні зусилля для запобігання загостренню, але водночас залишаються готовими рішуче відповісти на будь-яку нову агресію РФ проти України.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок і середу адміністрація США неодноразово вказувала, що заяви російської влади про відведення військ від українського кордону потребують перевірки.