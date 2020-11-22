У Білорусі міліція розігнала "Марш проти фашизму", затримано близько 300 людей

У неділю, 22 листопада, у Мінську відбувся "Марш проти фашизму", під час якого було затримано близько 300 осіб

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

22 листопада в Мінську відбувся "Марш проти фашизму". Коли люди почали збиратися в колони, силовики кинулися затримувати протестувальників і використовувати спецзасоби. Протягом дня відбувалися затримання в різних районах Мінська та інших регіонах.

Список затриманих постійно оновлюється, станом на 19:30 кількість затриманих становить 283 людини.

Більшість протестувальників були затримані в Мінську. Крім того, зафіксовані затримання на акціях в Бресті, Новополоцьку, Пінську, Гродно. 22 листопада з'явилася інформація, що діяльністю головних "тітушководів" Мінська керує речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт, яка входить до найближчого оточення правителя.