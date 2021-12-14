У Білорусі опозиціонера Тихановського засудили до 18 років ув'язнення

Суд у Гомелі у вівторок, 14 грудня, засудив блогера та опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму.

Про це повідомляє ВВС.

Суд також виніс вироки фігурантам так званої "справи Тихановського": політик Микола Статкевич, який балотувався на посаду президента в 2010 році, отримав 14 років колонії, блогер Ігор Лосик - 15 років, член ініціативної групи з висування Світлани Тихановської на президентські вибори Артем Саков - 16 років, модератор соцмереж проекту "Країна для життя" Дмитро Попов - 16 років та блогер Володимир Циганович - 15 років колонії.

Засідання суду проходило у закритому режимі на території СІЗО у Гомелі.

За даними слідства, Тихановський та інші фігуранти справи тривалий час займалися підготовкою до масових заворушень у Білорусі. Суд над обвинуваченими розпочався у червні цього року та проходив у закритому режимі: адвокати перебували під підпискою про нерозголошення таємниці слідства.

Тихановському було пред'явлено звинувачення за чотирма статтями кримінального кодексу: організація масових заворушень; організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, перешкоджання здійсненню виборчих прав та розпалювання ненависті.

"Блогер через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Своїми висловлюваннями він розпалював ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - пише агентство "Белта".

Адвокат Тихановського повідомив про намір оскаржити вирок.

У день оголошення вироку Сергію Тихановському його дружина Світлана Тихановська, яку білоруська опозиція і країни Заходу вважають переможцем на президентських виборах, що відбулися у 2020 році, опублікувала відеозвернення у своєму телеграм-каналі.

"Рік, 20, 100 років - це незаконно, це не те, з чим можна миритися, - заявила Тихановська. - Тому, коментуючи його так званий вирок, я ставитиму собі тільки одне питання: що я робитиму з цією новиною? Я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів", - сказала вона.

Сергія Тихановського було затримано 29 травня 2020 року під час збору підписів за висування в президенти Світлани Тихановської. Висунення його самого заблокувала ЦВК: Тихановський відбував адміністративний арешт і не міг особисто зареєструвати свою ініціативну групу.

Тихановському 42 роки, близько 15 років він займався підприємництвом у сфері відеозйомок. Відеоблог "Країна для життя" він почав вести навесні 2019 року. Кліпи з такою самою назвою - "Країна для життя" - поширювало і державне білоруське телебачення. На відміну від офіційних телевізійних, кліпи Тихановського в YouTube розповідали про корупцію, свавілля чиновників, невдоволення людей.

Преступности.нет

https://news.pn/