У Білорусі під час протестів у неділю затримали вже понад 550 осіб

У Мінську та інших великих містах Республіки Білорусь затримано вже більше 550 учасників акції "Марш народовладдя", передає УНН із посиланням на позбавлений акредитації правозахисний центр "Вясна".

Так, повідомляється, що затримання розпочалися відразу після початку акції о 12:00. За даними місцевих ЗМІ, затримують людей часто силовики без розпізнавальних знаків, із застосуванням сили.

Станом на 18:25, було затримано вже 563 учасників акцій.

За даними порталу TUT.BY, серед затриманих - у тому числі переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" і колишній прессекретар брестського "Динамо" Ольга Хіжінкова, відомий білоруський актор, "ляльковод" Олександр Жданович. Також стало відомо, що на акції протесту затримали колишнього артиста Цирку дю Солей Семена Букіна.

Також повідомляється про затримання низки журналістів.

Незважаючи на це, опозиційний канал NEXTA закликав білорусів "дерзнути і вийти" на вулиці.

Повідомляється про загальний збір "у дворах" о 20:00, після чого о 20:30 учасників протесту закликають "зібрати по районам колони і висуватися у центр наших міст".

Як повідомляв УНН, акції протесту у Мінську та інших містах республіки Білорусь тривають вже майже чотири місяці. Вони розпочалися після виборів президента 9 серпня, перемогу на яких, як оголосила ЦВК, здобув Олександр Лукашенко. Опозиція не визнає цих результатів. Переобрання Лукашенка, крім того, не визнають країни Євросоюзу і США.