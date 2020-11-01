У Білорусі силовики розганяють "марші проти терору", затримано понад 300 осіб

У Білорусі, де сьогодні десятки тисяч людей вийшли на протестний Марш проти терору, почалися масові затримання людей в Мінську та інших великих містах.

Правозахисники повідомляють про сотні затриманих від час чергової масштабної недільної акції протесту.

У списках затриманих, який публікує правозахисний центр Весна, станом на 15:00 за місцевим часом було понад 320 прізвищ затриманих в Мінську, а також в Борисові, Гомелі, Гродно, Березино, Бресті, Могильові, Молодечно, Поставах, Солігорську, Сміловичах.

Сьогодні білоруси проводять акцію Дзяди. Марш проти терору - день пам'яті предків ("Дзяди") відзначається в Білорусі 2 листопада.

Колони демонстрантів у Мінську рухаються "маршрутом пам'яті" до національного некрополю Куропати, намагаючись блокувати дороги. "Це місце - символ жертв свавілля радянської влади, де вбили десятки тисяч людей, які були цвітом білоруської нації. Трохи більше ніж 30 років тому марш на Дзяди став відправною точкою, з якої відновилася історія вільної Білорусі. Тепер прийшла черга пройти цей шлях і нам. І показати, що ніхто не забутий, ніщо не забуте", - говорилося в анонсі недільної акції.

Силовики почали жорсткі затримання учасників ходи. У мінській міліції підтвердили факт затримань.

Близько двох десятків силовиків в камуфляжі зі зброєю в руках перекрили проїжджу частину проспекту Незалежності по ходу руху колони, що нараховує як мінімум до 10 тис. Протестувальників, повідомляє Інтерфакс.

Коли люди стали обходити їх по тротуарах, силовики зробили кілька попереджувальних пострілів в повітря. Вони також постаралися розбити протестуючих на групи і взяти їх в кільце. Біля станції метро Московська почалися затримання.

Аналогічні повідомлення публікують білоруські телеграм-канали та інші соцмережі. Також повідомляється про те, що правоохоронці в Мінську використовують світлошумові гранати.

https://twitter.com/OnlinerBY/status/1322870472921501696

За даними Tut.by , силовики зі зброєю затримували учасників ходи неподалік від Всіхсвятської церкви в Мінську.

До різних районів Мінська ще з ранку неділі стягнули спецтехніку, водомети, автобуси з силовиками та військові вантажівки - відповідні фото і відео з'явилися в білоруських телеграм-каналах. На центральних площах столиці обладнали огорожі та паркани, а ворота центрального входу в парк Челюскінців в Мінську зачинили на замок. Також в місті закривали центральні станції метро, але згодом їх відкрили.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська вдень 1 листопада оприлюднила звернення, у якому підтримала всіх учасників сьогоднішньої акції.

З 1 листопада Білорусь тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян та осіб без громадянства в усіх пунктах пропуску. Як заявив Держприкордонкомітет країни, це було зроблено з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.