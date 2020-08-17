У Білорусі відновилися страйки.

Після вихідних, на яких у Білорусі відбулися наймасовіші акції протесту, в країні відновилися страйки на різних підприємствах. Робітники вимагають від влади провести нові вибори.

Про це пише TUT.by.

Ще раніше низка білоруських підприємств оголосили про те, що від понеділка починають масові страйки по всій країні. У понеділок робітники почали підтверджувати свої наміри.

Страйк розпочався на білоруському підприємстві "Білоруськалій" у Солігорську. Цей завод є одним із найбільших у світі виробників калійних добрив. Шахтарі вже повідомили, що зупиняють усі гірничодобувні та прохідні роботи.

"Іншого виходу немає! Нас позбавили голосу, виборів, а потім стали вбивати наших дітей! Наша зарплата - це кулі ОМОНу!" - заявляють вони.

Також відомо про страйк і на державній "Білоруській телерадіокомпанії". Там бастують оператори та технічний персонал. У соцмережах уже з'являються відео ефіру телеканалу "Білорусь 1", який триває без ведучих. Вони вимагають нових виборів, відставки очільниці ЦВК та скасування цензури в ЗМІ.

До масових страйків долучилися і робітники Білоруського металургійного заводу у Жлобині. Там бастують вже не перший день. Робітники затвердили звернення до влади із аналогічними вимогами і пригрозили з 20 серпня розпочати безстроковий страйк, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Водночас на Мінському заводі колісних тягачів очікують прибуття Олександра Лукашенка. Той пообіцяв особисто зустрітися із робітниками. На їхню підтримку маршем вирушили також працівники Мінського транспортного заводу та Мінського електротехнічного заводу.

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