У Білорусі заарештували політтехнолога Віталія Шклярова, який працює у США.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеве телебачення.

О 18:00 на телеграм-каналі Шклярова з'явилося коротке повідомлення: "Арештований".

За інформацією білоруських телевізійників, Шклярову вдалося мобілізувати протестний електорат навколо Сергія Тихановського. Сам Шкляров у червні в інтерв'ю "Радіо Свобода" заперечив, що є політтехнологом Тихановського.

Білорус Віталій Шкляров раніше працював у виборчих кампаніях експрезидента США Барака Обами, сенатора Берні Сандерса, грузинської опозиції та російської телеведучої Ксенії Собчак.