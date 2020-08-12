У Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів

У Мінську затримали організаторів і координаторів акцій протесту, які тривають вже третій день. Один з них керував діями соратників з готелю. Про це повідомляє БЕЛТА.

За даними видання, один з них знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь". Ця людина нібито керувала діями трьох підлеглих. Вони своєю чегою керували сотнями.

Як повідомляли Українські Новини, за два дні протестів у Білорусі в лікарні потрапили понад 200 людей.

Також у Білорусі на другий день протестів затримали більше ніж дві тисячі осіб.

Тихановська записала нове відеозвернення, в якому, читаючи з листа, попросила всіх розійтися.

У Білорусі інтернет не працює вже три доби, але засновник Telegram Павло Дуров заявив, що не буде закривати доступ мережі білоруським користувачам.