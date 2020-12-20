У Багдаді ракетами обстріляли посольство США

У столиці Іраку Багдаді стався обстріл посольства США. В результаті інциденту немає загиблих.

Про це повідомляє AFP.

Наголошується, що по посольству стався обстріл ракетами "Катюша" та з мінометів. Саме посольство не було зачеплено, оскільки спрацювала система протиракетного захисту і ракети впали на житловий комплекс і автомобілі неподалік.

В результаті події попередньо ніхто не загинув, оцінюється матеріальний збиток.

Подібний інцидент стався місяць тому. Тоді "зелена зона" Багдада зазнала ракетного обстрілу. Там розташовуються посольства США та інші іноземні місії. В результаті обстрілу загинула як мінімум одна людина, поранення отримали п'ятеро мешканців іракської столиці.

Зазначимо, у Багдаді в липні в районі "зеленої зони" біля посольства США також впала ракета.