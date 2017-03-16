У берегов США замечен российский шпионский корабль, который демонстрирует техническую отсталость российского флота

У восточного побережья США вновь обнаружен российский разведывательный корабль Виктор Леонов, сообщает "Новое время" со ссылкой на Fox News.

Официальные представители разведки США сообщили изданию, что российский корабль Виктор Леонов вернулся в воды у восточного побережья США после кратковременной остановки на дозаправку в Гаване. Судно было замечено американскими разведчиками примерно в 23 милях к юго-востоку от базы подводных лодок ВМС США в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Однако, российский шпионский корабль остался в международных водах, находясь на расстоянии 12 морских миль от территориальных вод США.

Корабль ВМС РФ Виктор Леонов впервые был обнаружен у американских берегов 14 февраля, во время патрулирования у восточного побережья США, в 70 милях от побережья штата Делавэр.

15 февраля он был замечен недалеко от базы подводных лодок Военно-морских сил США, в 30 милях к югу от города Гротон, штат Коннектикут.

В США считают, что корабль Виктор Леонов не способен нести какую-либо угрозу национальной безопасности страны, и лишь демонстрирует техническую отсталость российского флота.

Так, по словам американских военных, электронное оборудование для прослушки, установленное на судне, является устаревшим и способно ловить только радиосигналы судно-судно, судно-берег, а также коммерческие радиопередачи.