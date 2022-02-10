У Болгарії відбулася акція проти дій Кремля щодо України

У столиці Болгарії Софії ввечері 9 лютого відбулася акція протесту проти втручання Кремля у справи України. Як повідомляється, люди зі свічками стояли біля будівлі посольства Росії.

Акцію зібрала Ініціатива «Майбутнє з памʼяттю», яка називає себе союзом громадян, організацій та партій із правими та демократичними поглядами, що виступають за збереження пам'яті про жертв комунізму в Болгарії. Як зазначається, вона запропонувала «всім вільнодумцям категорично заявити, що місце Болгарії – у Європі, а не в Євразії; підтримати суверенітет і територіальну цілісність України і сказати «ні» агресивній поведінці режиму Путіна».

Серед учасників заходу, за інформацією видання Factor.bg, були політики, громадські діячі, журналісти, а також російські та українські громадяни, які живуть у Болгарії.

Наприкінці січня мітинг проти втручання Кремля у справи України провели у чорноморському порту Бургас росіяни, які постійно живуть у Болгарії.

Москва звинувачення в агресії щодо України категорично заперечує. Російська влада також неодноразово заявляла, що вона не готує військове вторгнення в Україну, про яке впродовж останніх місяців попереджають західні розвідки. У Вашингтоні не виключають, що така операція може розпочатися вже у лютому.