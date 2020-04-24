У Чехії найнижчий показник інфікування коронавірусом за 1,5 місяця

У Чехії за останню добу зафіксували 55 нових випадків інфікування коронавірусом, що є найнижчим показником з 14 березня - тоді зафіксували 48 хворих

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на "Європейську правду".

Загалом, станом на сьогодні у Чехії зафіксували 7 188 інфікованих. З них 2186 осіб одужали, а 34 - були виписані з лікарень в четвер, 23 квітня.

Водночас за добу померли троє хворих, а загалом зафіксували 213 жертв вірусу.

Частка нових випадків в загальній кількості протестованих продовжує знижуватися. У понеділок цей показник становив 2,37%, у вівторок він знизився до 1,6%, в середу - до 1,12%, а в четвер - до 0,7%.

Чехія скасувала карантин.

Станом на ранок 24 в Україні зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 - летальні.

Depo

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