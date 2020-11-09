У чотирьох областях Італії на два тижні запроваджено режим самоізоляції

Одразу в чотирьох регіонах Італії влада вирішила запровадити режим самоізоляції на 15 днів для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19, повідомили минулої п'ятниці італійські ЗМІ.

Жителям Ломбардії, П'ємонту та Валле-д'Аоста на півночі країни, а також південного регіону Калабрія дозволено виходити з дому переважно для того, щоб дістатися роботи, або для того, щоб відвідати медзаклад.

У цих регіонах зачинені непродовольчі магазини, а бари та ресторани можуть працювати лише навинос. Учні до 12 років переходять на дистанційне навчання.

Обмеження набули чинності на тлі повідомлень про те, що в Італії зареєстровано знову найвищий приріст захворілих за весь час пандемії. За останню добу виявлено понад 37,8 тис. випадків зараження COVID-19.

Днем раніше в Італії зафіксували рекорд за кількістю летальних випадків від коронавірусу.

З початку пандемії в Італії заразилися коронавірусом 862,6 тис. людей.

У низці європейських країн останніми тижнями ускладнилася ситуація з коронавірусом, багато держав повертають обмежувальні заходи.