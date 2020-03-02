У Дахабі в притулку для собак знайшли мертвою британку з слідами укусів собак

Місцева поліція Дахабу (Єгипет) підозрює, що 61-річна британська жінка була закусана до смерті бездомними собаками, за якими вона доглядала у притулку для тварин. Її знайшли мертвою та покритою слідами укусів.



Поліція вважає, що її закусали до смерті три собаки, за якими вона допомогала доглядати.

Але друзі вважають, що вона впала без свідомості, а потім її покусали тварини.



Кажуть, тварини, можливо, її покусали, коли вона вже померла.



У дописі у Facebook, на сторінці благодійної організації, сказано: " Ми абсолютно спростовуємо будь-які припущення про те, що вона загинула через напад собак.



"Вона вже багато років рятує собак, доглядає і виявляє їм любов і доброту".