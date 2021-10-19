У Дерипаски стверджують, що ФБР проводить обшук в будинках його родичів

Російський олігарх Олег Дерипаска не є власником будинків в США, в яких проводить обшуки ФБР на підставі ордерів, пов'язаних з санкціями.

Про це заявила представник Дерипаски Лариса Бєляєва, передає "Інтерфакс- Україна".

"ФБР дійсно зараз проводить обшуки в будинках, які належать родичам Олега Дерипаски. Обшуки проводяться на підставі двох судових ордерів, пов'язаних з американськими санкціями. Будинки, про які йдеться, розташовані в Нью- Йорку і Вашингтоні, сам Олег Дерипаска їх власником не є", - сказала вона.

Нагадаємо, у квітні 2018 року США запровадили обмежувальні заходи проти 24 російських бізнесменів і чиновників, включених у так звану "Кремлівську доповідь", зокрема - проти Дерипаски, а також щодо 14 російських компаній. Заходи передбачають заборону для американських банків на операції з фізичними та юридичними особами, що потрапили під санкції.

У січні 2019 року Мінфін США зняв санкції щодо підконтрольних Дерипасці компаній En+, "Русал" і "Євросибенерго" після того, як бізнесмен істотно знизив свою частку в них. Сам Дерипаска залишився в списку санкцій, а його активи - заблокованими.

У березні того ж року російський підприємець подав до суду на американське міністерство фінансів. У червні 2021 року Дерипаска програв суд у США про скасування санкцій.