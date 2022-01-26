У Держдепі заявили про ознаки того, що Путін готує військову операцію проти України

У Вашингтоні бачать ознаки того, що Росія зважиться на нове вторгнення в Україну до середини лютого.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

"Ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що Володимир Путін збирається застосувати військову силу в Україні певної миті, можливо, між теперішнім часом і серединою лютого", - сказала Шерман.

Водночас у Вашингтоні не знають, чи ухвалив Путін остаточне рішення. За її словами, США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації в Україні - можливого повномасштабного вторгнення, гібридних атак і диверсії.

"Я не знаю, що в голові президента Путіна. Є лише одна людина, яка знає це, і це президент Путін. Я підозрюю, що навіть люди, які оточують його, не знають, що він зрештою зробить. Я думаю, вони знають плани організації готовності військових, плани використання військових, але я підозрюю, що президент має також інші плани", - зазначила Шерман.

Вона додала, що на його вибір часу та позицію може вплинути проведення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні, на яких збирається бути присутнім глава Кремля.

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