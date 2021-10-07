УЄФА підтвердив Росії свою позицію щодо невизнання окупації Криму

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтвердили правомірність зображення Криму частиною України при презентації логотипу Євро-2024, пославшись на резолюцію Генасамблеї ООН.

Як передає Укрінформ, це було зроблено у відповідь на запит "Спорт- Експресу".

"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка була широко схвалена державами- членами і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", - заявили у пресслужбі УЄФА.

Раніше 5 жовтня УЄФА на карті і в відеоролику, на яких зображені країни- учасниці Євро-2024, представив Крим територією України. Це викликало хворобливу реакцію у російських політиків.

Матчі чемпіонату Європи 2024 року проходитимуть у Німеччині - Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюсельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені і Штутгарті. У фінальній частині Євро-2024 візьмуть участь 24 команди.