У Франції спустили на воду другий катер, збудований для охорони морських кордонів України

Сьогодні, 21 лютого, у Франції на потужностях суднобудівної компанії ОСЕА відбувся спуск на воду другого катера FPB 98 MKI для Морської охорони Держприкордонслужби України.

Перший подібний катер спустили на воду у грудні минулого року. Зараз його екіпаж проходить комплексне навчання з опанування сучасного судна.

Французькі фахівці діляться з українськими морськими прикордонниками особливостями експлуатації та обслуговування FPB 98 MKI. Надалі з надходженням нових кораблів до підрозділів Морської охорони тренування екіпажів проводитиметься на базі Навчального центру в Ізмаїлі.

В цілому для Морської охорони буде збудовано 20 одиниць FPB 98 MKI. Чверть з них — на українському суднобудівному підприємстві за технологіями, якими поділяться французькі партнери.

Ocea FPB 98 — патрульний катер, призначений для виконання широкого спектра місій: операцій спостереження, боротьби з контрабандою та нелегальною імміграцією, пошуково-рятувальних операцій, контролю суден на морі, охорони морських ресурсів або захисту суверенітету. Довжина — 31,8 м, ширина — 6,3 м, водотоннажність — близько 100 тонн. Швидкість — до 35 вузлів.

Корпус катера виготовлено зі сплаву алюмінію. Екіпаж складається з 14 осіб. Озброєння судна може бути зміненим залежно від побажань замовника, зазвичай основним озброєнням служить 20 або 30-мм артилерійська установка.