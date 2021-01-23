У нідерландському місті Гаага, біля будівлі посольства Російської Федерації, проходить акція на підтримку російського політика Олексія Навального.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, мітингувальники тримають плакати з закликами звільнити Навального, вимогами відставки Путіна.

"Олексій Навальний має бути негайно відпущений на свободу! Він не вчинив жодного злочину. Він проти чинного режиму в Росії. Я вважаю, що Путіна потрібно судити. Він встиг за час при владі стільки всього зробити, що Гаага по ньому плаче", - наголосила учасниця акції на ім'я Катерина, в руках у якої плакат "Путін! Чекаємо на тебе в Гаазі".

У Гаазі під посольством РФ проходить акція на підтримку Навального / Фото: Ірина Драбок, Софія Шовікова

Під стіни посольства приходили люди з дітьми, студенти, старше покоління.

Росіянин Євген приїхав на акцію протесту на візку. "Ми вимагаємо звільнити Навального і щоб Путін пішов у відставку ", - наголосив він.

На акції протесту були не лише росіяни, які мешкають в Нідерландах, а й білоруси та нідерландці. Загалом зібралося близько 200 людей. Усі учасники акції були в захисних масках. Мітинг триватиме до самого вечора. За порядком стежать правоохоронці.

З посольства до мітингувальників ніхто не вийшов.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ. Суд призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.