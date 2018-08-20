У Гарварді завдяки цифровим мапам довели, що Голодомор був штучним

Українські дослідники Гарвардського університету, використовуючи новітні технології, підтвердили, що штучний голод був направлений саме на українців.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми не повірили своїм очам, коли зрозуміли, що найбільш суворий голод, найбільша кількість загиблих під час Голоду була на території сучасної Київської, Полтавської, Черкаської областей. Перед тим існувало уявлення, що більшість постраждали на півдні України. Бо південь був традиційний регіон, де через засухи і так далі голоди повторювалися, і це накладалось. Голод 1932-1933 року не накладається на ту саму карту, на яку накладаються інші голоди. Він був штучним", - каже директор Українського дослідницького Інституту в Гарварді Сергій Плохій.

Він розповів, що просто поставив собі завдання - зробити дослідження історії України цікавим для молоді через сучасні технології.

"Ми співпрацювали з інститутом історії в Україні, де нам відсканували мапи і надіслали електронний їх варіант. Потім ми використовували програми Гарвардського Університету, щоб оцифрувати ці карти", - каже менеджер проекту "МАПА. Цифровий Атлас України" Костянтин Бондаренко.

Аналіз мап підтвердив, що найбільших людських втрат унаслідок Голоду зазнали саме українці. Читайте також: На півдні Польщі презентували українську культуру

"Етнічна група українців має показники втрат щонайменше вдвічі вищі, ніж усі інші. Спочатку йдуть українці, потім поляки, потім росіяни, німці і євреї. Але українці йдуть набагато вище попереду усіх інших", - розповіла демограф Інституту демографії України Наталія Лученко Наталія Левченко.

За останні 5 років проект "МАПА. Цифровий алас України" виріс до 6 розділів. Окрім Голодомору, тут також є інтерактивні карти Революції Гідності, Генеалогії Київської Русі, Історичного Поділля в епоху Середньовіччя та Незалежності України.