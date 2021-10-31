У Грузії опозиція готує масові акції протесту через результати місцевих виборів

У Грузії опозиція збирається на акцію протесту після оголошення попередніх результатів місцевих виборів.

Про це повідомив голова партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія на своїй сторінці у Facebook. "Боротьба тільки почалася"

Як зазначив Мелія, акція протесту розпочнеться 31 жовтня о 19:00. За його словами, результати виборів сфальсифіковані.

"Вчора боротьба не закінчилася - вчора боротьба тільки почалася. Ми збираємося боротися дуже рішуче, непохитно, мирно. Сьогодні о 19:00 ми чекаємо вас на проспекті Руставелі, на прилеглій до парламенту території, щоб поговорити про цей конкретний план і щоб ні в кого не було ілюзії, що сфальсифіковані, насильницькі, вкрадені вибори зійдуть комусь із рук", - наголосив опозиціонер.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування другого туру місцевих виборів. Так, у 19 з 20 муніципалітетів перемогу отримали кандидати керівної партії "Грузинська мрія", зокрема й у п'яти самоврядних містах (Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті, Руставі). Більше про новини у світі В центрі Тбілісі близько 50 тисяч людей вийшли на площу Соборності з вимогою звільнення колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. У Римі з 30 по 31 жовтня проходив шістнадцятий саміт лідерів G20. У результаті з'їзду було ухвалено низку рішень, зокрема щодо боротьби з COVID- 19, глобального потепління та енергетичної кризи.

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