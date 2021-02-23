У Грузії поліція взяла штурмом офіс партії Саакашвілі, затримали лідера

У вівторок, 23 лютого, у Грузії поліція взяла штурмом офіс лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух", яку створив Міхеіл Саакашвілі, Ніканора Мелії і затримала його.

Спецоперація почалася о 7:30 за місцевим часом. Мелія забарикадувався у приміщенні разом зі своїми колегами. Спецпризначенців не пропускали прихильники опозиційної партії. Проте вони застосували силові засоби, зокрема сльозогінний газ, і увірвалися до приміщення. Сутичка тривала приблизно пів години.

Мелію затримали, деякі опозиціонери травмовані і потребують медичної допомоги. Також пошкоджені вікна і двері.

Політика звинувачують у закликах до насильства під час вуличних антиросійських протестів, які відбувалися 20 червня 2019 року. Він вважає таке рішення політично вмотивованим.