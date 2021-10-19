У Канаді цьогоріч почнуть будувати космодром під українські ракети "Циклон-4М"

Наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М".

Про це повідомив у Фейсбуці віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Укрінформ.

"Україна та Канада впевнено наближаються до практичної реалізації спільного проєкту в космічній галузі. На даний час вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін, і вже наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М", - написав віцепрем'єр.

Він зазначив, що 19 жовтня обговорив деталі реалізації цього амбітного проєкту з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє.

У проєкті, нагадав Уруський, також беруть участь вітчизняні державні підприємства - "Конструкторське бюро "Південне імені М.К. Янгеля" та "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова".

Мінстратегпром у межах своїх повноважень готовий надавати сприяння підприємствам космічної галузі України під час реалізації проєкту, адже він є взаємовигідним, наголосив очільник міністерства.

Зі свого боку, Матьє повідомив про попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їхніх супутників українським ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом у Верховній Раді.

"Переконаний, що створення на комерційній основі стартового комплексу для запусків космічних апаратів в Канаді та використання на ньому українських ракетоносіїв надасть додатковий імпульс для технологічного розвитку підприємств космічної галузі України та сприятиме виходу нашої держави на ринки надання послуг із виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту", - підсумував Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня 2021 року в ході офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США був підписаний Меморандум між Державним космічним агентством України (ДКАУ) та Міністерством оборони США про співпрацю у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності.