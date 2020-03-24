У Канаді закривається Mcdonald's та Starbucks

Через епідемію нового коронавірусу у Канаді ресторан швидкого обслуговування Mcdonald's переходить винятково у режим доставки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Mcdonald's у Канаді.

"Ми більше не надаватиме послуги виносу їжі у наших ресторанах. Це значить, що наші зали відтепер будуть повністю зачиненими", - заявили у компанії.

Однак ресторани мережі пропонуватимуть доставку своєї їжі "для тих, хто шукає зручні та доступні способи харчування, дотримуючись соціального дистанціонування". "Окремі ресторани можуть й надалі надавати послуги "на виніс" там, де існують особливі потреби, в тому числі поблизу лікувальних закладів", - додали у Mcdonald's.

Про подібний крок оголосили і в мережі кав'ярень Stаrbucks. "Starbucks закриває доступ до своїх кав'ярень та переходить лише в режим доставки й вивозу на автомобілі. Деякі винятки буде зроблено для кав'ярень, розташованих поблизу лікувальних закладів, аби підтримати зусилля компанії із обслуговування рятувальників, медиків та персоналу лікувальних закладів", - зазначається у повідомленні на офіційній інтернет-сторінці Starbucks у Канаді.

Mcdonald's та Starbucks ще минулого тижня прибрали усі столики у своїх закладах у Канаді, дозволивши відвідувачам лише брати їжу та напої з собою. Starbucks також відмовився від використання багаторазового посуду.

Станом на ранок 24 березня у Канаді виявлено 1646 випадків зараження Covid- 19. Померли 24 людини.