У Казахстані протестувальники зносять пам'ятник першому президентові Назарбаєву. Відео

У Казахстані в адміністративному центрі Алматинської області, місті Талдикорган, протестувальники намагаються знести пам'ятник експрезидентові Нурсултану Назарбаєву. Відповідне відео опублікував у YouTube канал Silk Road.

Назарбаєв був першим президентом Казахстану, він перебував на цій посаді з 16 грудня 1991-го до 20 березня 2019 року. Після виходу у відставку він залишився на вищих державних і партійних посадах. Зокрема, 2021 року виповнилося 30 років, як він очолює Раду безпеки республіки. Також на парламентських виборах 2021 року він очолив список партії "Нур Отан".

На протестах, які почалися 2 січня, однією з вимог було усунення Назарбаєва від політики. 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в екстреному зверненні заявив, що відсьогодні очолюватиме Радбез країни, який до цього очолював Назарбаєв.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в терміновому зверненні на тлі масових протестів в країні оголосив про відставку експрезидента Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки країни. Він також пообіцяв "максимально жорстко" реагувати на заворушення.

Тепер Раду безпеки країни замість Назарбаєва очолюватиме сам Токаєв. Він заявив, що у протестах беруть участь "натовпи бандитів та вважає, що за ними стоїть "ретельно продуманий план дій фінансово мотивованих змовників.

"Тому як глава держави та голова Ради безпеки обіцяю реагувати максимально жорстко", - заявив Токаєв.

За матеріалами Гордон, Zaxid.net