У Казахстані захопили аеропорт Алмати

У Казахстані заявили про захоплення аеропорту Алмати. Проходить евакуація співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.
Ситуація в Казахстані значно загострилась. Orda.kz повідомила про захоплення аеропорту столиці. У аеропорту заявили про те, що рейсів сьогодні не буде.
Крім того, на тлі протестів аеропорт Актау зупинив роботу. З Києва сьогодні два рейси в Алмати.
У Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.
Столиця Казахстану вводить режим надзвичайного стану.