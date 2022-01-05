У Казахстані захопили аеропорт Алмати

У Казахстані заявили про захоплення аеропорту Алмати. Проходить евакуація співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.

Ситуація в Казахстані значно загострилась. Orda.kz повідомила про захоплення аеропорту столиці. У аеропорту заявили про те, що рейсів сьогодні не буде.

Крім того, на тлі протестів аеропорт Актау зупинив роботу. З Києва сьогодні два рейси в Алмати.

У Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Столиця Казахстану вводить режим надзвичайного стану.

