У КДБ Білорусі заявили, що на Тихановську готувався замах

Комітет державної безпеки Білорусі стверджує, що на опозиційного кандидата в президенти Світлану Тихановську готувався замах.

Як повідомляє Укрінформ, заява глави білоруського КДБ Валерія Вакульчика цитує Telegram-канал "Підйом".

"З так званого об'єднаного штабу опозиції була отримана інформація, що вони побоюються провокації і замаху на життя Тихановської. Перед цим в МВС по лінії боротьби з екстремізмом також було перехоплено повідомлення про те, що "потрібна сакральна жертва" ... Слід зазначити, що ми з усією серйозністю поставилися до цієї інформації", - заявив глава комітету.

За його словами, чинний президент був негайно сповіщений про ситуацію, і відповідно до його доручення глава КДБ прийняв рішення "про виділення 120 підготовлених співробітників для організації охорони об'єднаного штабу". "Вони намагалися не привертати уваги, але їх присутність була очевидна", - заявив Вакульчик.

Він також стверджує, що відправник повідомлення про "сакральну жертву" встановлений і найближчим часом буде затриманий.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довгострокових протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей у ході акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.