У ході заворушень у будівлі Капітолію США постраждали кілька правоохоронців є поранені

У ході заворушень у будівлі Капітолію США постраждали кілька правоохоронців. Як мінімум один з них був госпіталізований.
Про це повідомляє CNN.
Наголошується, що кілька правоохоронців були поранені в результаті зіткнень із прихильниками президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, у Вашингтоні прихильники Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію США. Сьогодні мало відбутися засідання американського Конгресу, щоб затвердити результати виборів президента США. За попередніми результатами перемогу в ході виборів здобув Джо Байден. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.
Раніше РБК-Україна писало, що в будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Поранення отримала жінка. Вона знаходиться в критичному стані.
Також повідомлялося, що президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.
Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.