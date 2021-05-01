У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі 1 травня зійшов Благодатний вогонь.

Видання NEWSru.co.il написало, що вранці у храмі перебували лише священники різних християнських конфесій разом із невеликою групою фотожурналістів та операторів. Однак до моменту сходження вогню храм було заповнено людьми. Трансляцію сходження Благодатного вогню вів YouTube-канал Greek City Times.

Патріарх Єрусалимський Феофіл III роздав присутнім Благодатний вогонь. Лампади із Благодатним вогнем отримали представники 11 країн, які надіслали літаки в Ізраїль, а саме Кіпру, Болгарії, Білорусі, Молдови, України, Росії, Румунії, Греції, Грузії, Польщі та Казахстану.

Через карантин, пов'язаний із пандемією коронавірусної інфекції, церемонію провели без іноземних паломників.

Церемонія отримання Благодатного вогню, за інформацією видання, тривала з раннього ранку і складалася з кількох ритуалів. Спершу кувуклію (мармурову каплицю над Гробом Господнім) оглянула й опечатала поліція. Опівдні від Єрусалимської патріархії почали Хресний хід до Гроба Господнього, який завершився перед входом у кувуклію. У печеру внесли велику лампаду, в якій мав спалахнути Благодатний вогонь, і 33 свічки - за кількістю років земного життя Ісуса Христа.

Сходження благодатного вогню відбувається на місці, де розіп'яли й поховали Ісуса Христа, а потім він воскрес. Вогонь з'являється в кувуклії у Велику суботу - найсуворіший день Великого посту.