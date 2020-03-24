У Китаї одужали 90% заражених коронавірусом.

У Китаї одужали понад 90% заражених коронавірусом COVID-19. Як повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР, з 81 171 заражених осіб одужали 71 159.

За даними відомства, в країні зараз 4 735 хворих, усі вони перебувають у лікарнях. До цього числа входять і 78 нових випадків зараження, які діагностували 23 березня. Нові випадки виявили в провінції Хубей, що стала епіцентром вірусу.

Влада КНР повідомила, що в Хубей було найбільше хворих - 67 801 випадок. У решті Китаю зареєстровано 13 370 заражених. За весь час пандемії коронавірусу в Китаї померло 3 277 людей.

Як повідомляє американський тижневик Variety, в країні почали відкривати кінотеатри (у п'яти провінціях). Поки відкрито близько 507 кінотеатрів, але касові збори все ще мінімальні, оскільки населення намагається не скупчуватися в приміщеннях.

Згідно з даними карти поширення COVID-19 від Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заражені понад 381 000 осіб, з яких 16 563 померли. У п'ятірку найзараженіших входять Китай, Італія, США, Іспанія і Німеччина. У мережі запустили сайт CoronaDon't Panic, який на основі базової інформації про користувача в процентному співвідношенні показує, які шанси підхопити коронавірус порівняно зі смертю від інших факторів.

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