У Китаї запідозрили випадок бубонної чуми

У Внутрішній Монголії, автономний регіон на півночі Китаю, запідозрили випадок захворювання на бубонну чуму.

Про це повідомляє Xinhuanet.

Як зазначається, хворобу запідозрили у скотаря з міста Байаннур. У зв'язку з цим в місті оголосили третій рівень попередження про профілактику чуми та боротьбу з нею. За попередньою інформацією, попередження триватиме до кінця 2020 року.

Крім цього, місцевих жителів закликали суворо дотримуватися вимог з попередження та боротьби з бубонною чумою через ризик поширення хвороби серед населення.

Також місцева влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

Нагадаємо: бубонна чума - одна з клінічних форм чуми - зоонозної природно- осередкової бактеріальної інфекційної хвороби. Симптоми: гарячка, тяжка інтоксикація. Характеризується геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів. Висока летальність.

Хворі на чуму підлягають обов'язковій негайній госпіталізації у спеціалізовані стаціонари, які працюють у суворому протиепідемічному режимі. При підозрі на чуму негайно розпочинають етіотропну терапію без очікування результатів лабораторного підтвердження.