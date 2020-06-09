У КНДР розривають усі "гарячі лінії" з Південною Кореєю

У КНДР заявляють, що розірвуть з Південною Кореєю усі контакти

Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їхні стосунки до "крайньої точки"

Північна Корея заявила 8 червня, що розриває усі міжкорейські "гарячі лінії" з Південною Кореєю.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР KCNA, пише Reuters.

В повідомленні зазначається, що це стане першим кроком на шляху до повного закриття усіх засобів зв'язку з Сеулом.

Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їхні стосунки до "крайньої точки", а перемовини між країнами викликають "лише розчарування".

Раніше КНДР почала погрожувати Південній Кореї закрити міжкорейський офіс зв'язку й інші проєкти, якщо та не завадить перебіжчикам відправляти листівки й інші матеріали у Північну Корею.

Північна Корея попередила, що вона припинить міжкорейську військову угоду 2018 року, якщо Південна Корея не заборонить перебіжчикам і активістам відправляти листівки проти Кім Чен Ина в демілітаризовану зону (ДМЗ).

Попередження було озвучене у четвер сестрою північнокорейського лідера Кім Йо Чен, яка неофіційно служить керівником апарату Кім Чен Ина і формально є заступником директора центрального апарату правлячої Робочої партії КНДР.

Кім Йо Чен наголосила, що військовий договір, досягнутий у 2018 році, навряд чи має якусь цінність.

За її словами, КНДР може назавжди закрити офіс зв'язків з Південною Кореєю і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон, відкриття яких знаменувало досягнення примирення між ворогуючими країнами.