У колишній столиці Казахстану застрягли 116 громадян України

116 громадян України не можуть залишити Алмати – колишню столицю Казахстану, який нині частково окуповано військами Російської Федерації та її сателітів по ОДКБ.

Він повідомив, що українці не можуть вилетіти з Алмати, оскільки аеропорт зараз приймає лише військову авіацію «союзників», які прибули на «допомогу» режиму Касим-Жомарта Токаєва.

«Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загрози їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв’язок і інформуватиме їх про подальші кроки», – розповів Ніколенко.

За його словами, ще кілька українців перебувають в інших регіонах Казахстану. З ними також підтримують зв’язок та рекомендують не покидати помешкань.

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