У конгресі США не мають наміру міняти дату президентських виборів

Ні республіканці, ні демократи в конгресі США не підтримують ідею перенесення президентських виборів і наполягають на їх проведенні в листопаді, як і планувалося.

Такої думки, зокрема, дотримуються високопоставлені однопартійці президента США Дональда Трампа.

Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл зазначив, що дата виборів "викарбувана на камені". Лідер республіканської меншості в палаті представників Кевін Маккарті також заявив, що вибори повинні відбутися 3 листопада, як і планувалося.

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі у відповідь на "твіт" Трампа з пропозицією про перенесення опублікувала витяг з Конституції, в якій йдеться про те, що право змінювати час виборів є тільки у конгресу.

Відома досить радикальними лівими поглядами сенатор-демократ Камала Харріс припустила, що "Дональд Трамп наляканий - він знає, що програє Джо Байдену". "Побачимося біля виборчої урни 3 листопада, президенте Трамп", - сказала Харріс.

Сенатор від Демократичної партії США Том Юдалл зазначив, що у президента "немає жодних можливостей "перенести вибори".

Член палати представників демократ Рік Ларсен назвав цю заяву Трампа "черговою спробою відвернути увагу від невмілого врегулювання ситуації з пандемією і ігнорування розвідданих про винагороду Росією руху "Талібан".

Раніше в четвер Трамп висловив припущення, що, можливо, було б краще відкласти президентські вибори в листопаді 2020 року в країні з метою не вдаватися до голосування поштою в зв'язку з загрозою коронавірусу.

"При загальному голосуванні поштою (не голосування за відкріпним посвідченням, що є добре) в 2020 році будуть найбільш неточні і шахрайські вибори в історії. Це буде величезне безчестя для США. (Може - ІФ) відкласти вибори доти, поки люди не зможуть голосувати як слід, спокійно і безпечно?" - написав він у Twitter.