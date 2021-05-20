У Конгресі США не погодилися із зупиненням санкцій проти оператора "Північного потоку - 2"

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес засудив зупинення санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік - 2" . Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті комітету 19 травня.

Менендес підтвердив, що Вашингтон зупинив санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга.

"Я проти рішення адміністрації [президента США Джо] Байдена про скасування санкцій щодо Nord Stream 2 AG і Маттіаса Варніга. Закликаю не відмовлятися і просуватися вперед щодо санкцій, схвалених Конгресом. В адміністрації заявили, що будівництво трубопроводу - погана ідея і що це проєкт зловмисного впливу Росії. Я поділяю цю думку, але не бачу, як сьогоднішнє рішення просуне вперед зусилля США з протидії російській агресії у Європі", - заявив він.

Менендес указав на низку питань у разі, якщо адміністрація Байдена все ж відмовиться від санкцій.

"По-перше, чого тепер чекає адміністрація від Німеччини після того, як вона зробила таку значну поступку? Чи посилить Берлін підтримку України в нормандському форматі? Чи надасть він додаткову допомогу Києву в боротьбі з російською агресією? Що адміністрація зробить для зміцнення наших відносин з Україною? Рішення створило невизначеність у багатьох куточках Європи", - підкреслив політик.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена поки не вводитиме санкцій щодо Nord Stream 2 AG, повідомило 18 травня видання Axios. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас 19 травня це підтвердив.

Адміністрація Байдена виступала рішуче проти будівництва "Північного потоку - 2".

"Північний потік - 2" має зв'язати Росію з Німеччиною дном Балтійського моря. Протяжність маршруту - понад 1200 км. Будівництво газопроводу розпочали 2018 року. З кінця 2019 року проєкт і компанії, які беруть участь у ньому, опинилися під американськими санкціями, які неодноразово розширювали. Будівництво заморозили, коли було побудовано 93% газопроводу, повідомила компанія-оператор Nord Stream 2 AG. За рік, 11 грудня 2020 року, будівництво відновили. У лютому 2021 року в "Газпромі" заявляли, що мають намір ввести "Північний потік - 2" в експлуатацію цього року.

Вартість проєкту "Північний потік - 2" - €9,9 млрд, його фінансують російський "Газпром" і п'ять європейських компаній: англо-нідерландська Shell, німецькі Wintershall і Uniper, французька Engie та австрійська OMV.

Уряди США, України, Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Чехії, Словаччини, Латвії, Литви та Естонії вважають "Північний потік - 2" загрозою для енергетичної безпеки Європи.

У лютому 2021 року стало відомо, що 18 європейських компаній покинули проєкт газопроводу "Північний потік - 2" або перебувають на стадії виходу. Причиною цього стали можливі нові санкції щодо проєкту з боку США.

Німеччина наполягає на завершенні будівництва.