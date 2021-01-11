у Конгресі США розпочали процес імпічменту Трампа

18:30, 11.01.21

Сьогодні у нижній палаті офіційно представлять проект відповідної резолюції.

Дональд Трамп / фото REUTERS

Палата представників Конгресу США оприлюднила проект резолюції, що розпочинає процес проголошення імпічменту чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє СNN з посиланням на опублікований текст документа.

Представники демократичної більшості у Палаті представників США (нижній палаті Конгресу) готуються оголосити імпічмент Трампу за "підбурювання до заколоту".

Телеканал зазначає, що сьогодні у нижній палаті Конгресу демократи офіційно представлять проект резолюції відносно імпічменту Трампа.

Зокрема, демократи мають намір звинуватити Трампа у "підбурюванні до заколоту" за його роль у безладах, які відбувалися під час штурму Капітолію минулого тижня.

Єдина стаття, за якою демократи мають намір оголосити Трампу імпічмент, стосується постійних оманливих тверджень Трампа про те, що він начебто виграв вибори і його виступу перед натовпом прихильників у Вашингтоні 6 січня, які потім увірвалися у будівлю Капітолію. Також це стосується телефонної розмови Трампа і республіканського секретаря штату Джорджія, під час якої він закликав "знайти" достатню кількість голосів для нього, аби виграти вибори президента.

"При цьому всьому, президент Трамп створив серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів і їхнім інституціям уряду", - йдеться у резолюції.

"Він загрожував цілісності демократичної системи, втручався у мирну передачу влади і поставив під загрозу рівноправну гілку влади. У зв'язку з цим він не виправдав свою довіру як президент, що призвело до явних травмувань людей Сполучених Штатів", - сказано у резолюції.

Резолюція щодо імпічменту є першим кроком до проведення голосування з імпічменту цього тижня, аби зробити Трампа першим президентом в історії, якому було оголошено імпічмент двічі.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що демократи закликають віце-президента США Майка Пенса впродовж 24 годин оголосити про застосування 25-ї поправки до Конституції США, аби усунути Трампа від влади. Якщо цього не станеться, демократи винесуть розгляд питання імпічменту у сесійну залу.