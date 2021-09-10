У Конгресі США закликають Facebook і Amazon боротися з фейками про вакцини

Високопоставлений член Конгресу США, голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф у четвер закликав компанії Facebook і Amazon посилити боротьбу з дезінформацією в мережі, яка підриває довіру людей до вакцинації.

Про це йдеться в офіційних листах конгресмена, які він оприлюднив у Твіттері, передає Укрінформ.

«Невпевненість (людей – ред.) у вакцинації стоїть між нами й кінцем цієї пандемії. Такі компанії, як Amazon та Facebook мають зробити набагато більше для боротьби з вірусним поширенням дезінформації в інтернеті», - наголосив у цьому зв’язку Шифф.

Він зауважив, що прозорість і відповідальність у цьому питанні є дуже важливими, оскільки «від цього залежать життя людей».

Раніше цього тижня з аналогічним листом до Amazon звернулася американський сенатор Елізабет Уоррен. Вона закликала компанію позначати й виділяти на своєму сайті літературу, яка поширює неправдиву інформацію про віруси й вакцини.

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Як повідомлялося, Центр протидії ненависті в цифровій сфері в вересні оприлюднив результати соціологічного дослідження. Воно показало, що кількість противників вакцинації в соціальних мережах (зокрема у Facebook та Instagram) за останній час зросла до 37,8 млн осіб.