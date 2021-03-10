У Кремлі нічого не знають про мирний план щодо Донбасу

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив, що у відомстві нічого не знають про мирний план врегулювання ситуації в Донбасі, про який повідомив глава ОПУ Андрій Єрмак. Його слова цитують росЗМІ.

"Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина. Перший раз чую", - сказав Руденко.

Учора, 9 березня, Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру в Донбасі, проте він досі не отримав схвалення з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що ні з одного питання, які повинні вирішувати під час засідання представники ТКГ, немає прогресу, оскільки Росія практично заблокувала переговорний процес. По матерiалам: ТАСС / ZN.UA / Підготував/ла : Виктория Хмилевская