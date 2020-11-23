У Кремлі назвали умову привітання переможця у виборах президента США

Російська сторона офіційно привітає переможця на виборах президента США, коли він буде оголошений, заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«По-перше, повинен бути оголошений вже обраний президент. І, власне, сам чинний президент повинен визнати підсумки виборів і повинні завершитися всі судові позови. Тільки після цього вже будуть офіційно підбито підсумки. Але очевидно, що поки цього не сталося », - сказав Пєсков. За його словами, до закінчення судових розглядів офіційні підсумки виборів не будуть оголошені. Пєсков нагадав, що на виборах президента США у 2016 р прогнози всіх американістів і соціологів свідчили про перемогу Хілларі Клінтон, однак за результатами голосування президентом став Дональд Трамп.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що привітає переможця на виборах в США, коли він буде остаточно визначено.