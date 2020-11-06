У Кремлі відповіли на новину британських ЗМІ про відставку Путіна

Британське ЗМІ "The Sun" з посиланням на власні джерела повідомили, що президент Росії Володимир Путін планує подати у відставку наступного року через проблеми зі здоров'ям. Цю новину прокоментував прессекретар президента Дмитро Пєсков.

Про це пише УНН.

Так, за даними видання, у 68-річного президента є можливі симптоми "хвороби Паркінсона".

Аналітики, які вивчали недавні кадри з Путіним, помітили, що його ноги, здавалося, були у постійному русі, і він виглядав хворим, стискаючи підлокітник стільця, пишуть журналісти. Відзначається, що пальці сіпаються, коли він тримає ручку і стискає чашку, в якій, як вважають - коктейль зі знеболюючими.

Відзначається, що чутки про відставку посилилися на початку цього тижня, коли були розроблені закони, які роблять його недоторканим після закінчення терміну.

У Кремлі повідомлення таблоїду спростували, повідомляє російське інформагентство "ТАСС".

"Ні", - сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи збирається президент у відставку.

"Здоров'я (у Путіна - ред.) - відмінне", - додав Пєсков.

СтопКор

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