У Кремлі відреагували на слова Байдена про відносини з РФ

Слова президента США Джо Байдена про подальші відносини з РФ є "агресивною й неконструктивною риторикою". Про це 5 лютого заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російський "Интерфакс".

За його словами, "ультимативності взагалі неприйнятні" для РФ. Пєсков зазначив, що в Росії не збираються слухати "якісь менторські заяви".

Водночас Москва розраховує, що за всіма незгодами в США й Росії залишається база для взаємодії.

Байден 4 лютого перед співробітниками Держдепу США заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. "Ми не вагатимемося, щоб підвищити ціну, яку РФ має заплатити", - сказав Байден, маючи на увазі втручання Москви у вибори у США, кібератаки й отруєння Росією власних громадян, зокрема опозиційного політика Олексія Навального.

46-й президент США також закликав РФ негайно звільнити Навального. Його, після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовою речовиною класу "Новачок", заарештували й змінили умовний строк на реальний у справі компанії "Ів Роше".

Байден вступив на посаду президента США 20 січня. За словами його багаторічного радника з питань зовнішньої політики Майкла Карпентера, дії нового глави США будуть націлені на протистояння Росії й Китаю, відновлення відносин з Євросоюзом і зміцнення НАТО.