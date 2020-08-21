У лікарні Омська заявили, що Навальний не був отруєний

Представник омської лікарні No 1 заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний не був отруєний.

Про це написала прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Твіттері, передає Укрінформ.

"Представник омської лікарні заявив, що Навальний не був отруєний. Тобто годину тому нам казали про смертельну отруту, небезпечну для оточуючих, а тепер - що токсини не знайдені. Що у них взагалі відбувається?" - написала вона.

За словами представника медустанови, "в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено", тому в лікарні не вважають, що пацієнт зазнав отруєння.

Представник лікарні також повідомив, що лікарі "практично мають повний діагноз", але повідомити його він відмовився.

Ярмиш опублікувала знімок з кабінету головного лікаря омської лікарні. "У ньому сидять три людини в костюмах і масках, чи з ФСБ, чи з СК. Не називають себе. Розмовляють із задоволенням на абстрактні теми, на питання про Олексія не відповідають. Лікаря в кабінеті немає", - повідомила вона.

Раніше транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Навального. Зазначалося, що було "виявлено отруту, небезпечну не лише для нього, а й для оточуючих".

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доставили до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він наразі в стані комі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль при необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням до західної клініки.

Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.